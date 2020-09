Rob lijdt aan ALS en ziet wens in vervulling gaan: hij geeft een buitenconcert langs de Waal

Coronavoet­bal in Nijmegen: geen uit-pu­bliek, thuis omkleden en alleen ‘het eerste team’ mag douchen

28 augustus NIJMEGEN - Nijmeegse voetbalclubs halen samen de coronateugels aan. Vanaf de start van het bekerseizoen komend weekend is uit-publiek niet welkom op de amateurvelden in de stad. Douchen in de kleedkamer zit er voor de meeste teams ook niet meer in.