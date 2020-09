Rob openbaart vanavond dat hij twee jaar in het geheim taalles had: ‘Voelt als coming-out’

BEUNINGEN - Dat Rob Nieuwpoort uit Beuningen laaggeletterd was, weten zijn vrienden, collega's en familie niet. Op zijn vrouw Jolanda en dochter na. In het geheim volgt hij ruim twee jaar schrijf- en leeslessen. Als bekroning op zijn inspanningen, kreeg Rob deze week de Beuningse Taalheldenprijs uitgereikt. Nu komt hij ‘uit de kast’.

Zoals Rob zijn er meer mensen. Uit eigen ervaring weet hij: de drempel is hoog om het te vertellen. Rob Nieuwpoort (54): ,,Je denkt al snel: laat maar zitten.”

Waarom zou Rob het ook bespreekbaar maken? Zijn leven liep immers verder op rolletjes. Hij ontmoette zijn vrouw Jolanda toen hij 21 jaar oud. Sinds hij stopte met de lagere technische school werkte hij altijd als steigerbouwer.

De angst bleef

Maar de angst bleef. Rob: ,,Toen ik net een relatie kreeg met mijn vrouw, kwam ik erachter dat ze goed kon leren. Ze haalde het ene diploma na het andere. Dan denk je toch al gauw: is zij niet te hoog gegrepen voor mij? Dadelijk komt ze erachter dat ik niet eens fatsoenlijk kan lezen en schrijven... Hoe positief ik ook ingesteld ben, ik voelde mij ondergeschikt.”

En daar kwam zijn vrouw gauw genoeg achter. Jolanda Nieuwpoort (53): ,,Ik schreef elke brief. De kracht is dat ik Rob altijd in bescherming nam. Door hem bewust te maken dat ik ook weleens een foutje maak. Ook heb ik wijselijk mijn mond gehouden tegen iedereen. Dat is aan hem om te vertellen.”

Rob: ,,Vanavond (donderdagavond, EDW) ga ik het eindelijk tegen onze beste vrienden vertellen. Bij de gedachte alleen al giert de adrenaline door mijn lichaam. Het voelt als een 'coming-out’.”

Hun dochter was al 24 jaar oud, toen Rob besloot dat het één jaar geleden tijd was dat zij het ook moest weten. Rob: ,,Ik was bang om het te delen. Want onze dochter moet vast hebben gedacht: ‘papa's kunnen toch alles’? ‘Nee lieverd, jouw papa - een volwassen man die al zijn hele leven werkt - kan niet zo goed lezen en schrijven’.

Toen eenmaal het hoge woord eruit was, viel alle last van mijn schouders. Rob: ,,Want wat denk je? Ze was zo verbaasd. Ze had het niet verwacht.”

Robs vrouw las altijd voor

Jolanda: ,,We hebben het ook wel aardig verbloemd, hoor. Voorlezen deed ik altijd. De keren dat Rob dat deed, zijn op één hand te tellen. Als hij voorlas, ging dit met moeite. Ik denk dat onze dochter toen simpelweg te jong was om dit door te hebben.”

Begin 2017: een nieuw jaar, nieuwe kansen. Rob nam de moedige, maar moeilijke stap om zich in te schrijven bij de Stichting Lezen en Schrijven. Hierdoor kreeg hij elke dinsdagavond les van ROC-docente Mia Pauwels. Rob: ,,Eén keer in de week. Want ik had ook nog mijn werk.”

Maar wederom de schaamte die om de hoek kwam kijken. Rob: ,,Ik wilde mij eerst in Wijchen inschrijven. De kans dat ik daar bekenden tegen zou komen, is kleiner dan in Beuningen.”

Jolanda: ,,Toen speelde ik de advocaat van de duivel door te zeggen: als anderen er ook zo over denken, dan is die kans juist groter. Uiteindelijk heeft hij voor Beuningen gekozen. Hij moest het immers toch écht zelf doen.”

Rob deed dit behoorlijk goed. Zijn eerste opdracht was: hoe formuleer je een zin? Al gauw steeg hij boven het gemiddelde niveau uit. Jolanda: ,,Als de groep bij bladzijde tien was, was Rob al aan het einde van het leerboek.”

Ineens kreeg Jolanda een andere echtgenoot te zien. Lachend: ,,Ik werd continu door hem met de neus op de feiten gedrukt. Met welke letter eindigt het woord ‘gehaperd’, vroeg hij dan. Ik dacht met een -t. Nee, dit was fout, want de stam eindigt niet op één van de medeklinkers uit 't kofschip.”

Jolanda: ,,Het is belangrijk dat je achter je partner staat. Rob hoeft het niet alleen te doen. Ja, de lessen, daar ging hij elke dinsdagavond alleen naartoe. Maar samen komen we ver.”

Rob: ,,Mijn knieën en voeten zijn versleten, dus steigers bouwen wordt lastiger. Ik wil promotie binnen mijn werk. Dan moet ik meer lezen en schrijven. Waar die kans een paar jaar geleden onhaalbaar leek, zijn er nu perspectieven. Dát is voor mij de ommekeer geweest om mijn laaggeletterdheid aan te pakken. Ik dacht: als ik het nu niet doe, gaat het nooit meer gebeuren.”

Volledig scherm Bestuurder Gerard van der Burgt van GroeiSaam voor basisschool De Wegwijzer in Winssen. © David van Haren Ook Taalheldenprijs voor Gerard van der Burgt Lisanne Veraart, taalcoördinator Regio Rijk van Nijmegen bij Gemeente Nijmegen, weet als geen ander dat laaggeletterden zich niet makkelijk melden. Daarom is onderzoek naar laaggeletterdheid moeilijk. Veraart: ,,We moeten het doen met schattingen. In Nederland is ongeveer twaalf procent van de bevolking laaggeletterd. In de gemeente Beuningen - waar Rob woont - is dit gemiddelde lager. Daar is de schatting tien procent.” Veraart ziet dat Beuningen een voorloper is om laaggeletterdheid bij inwoners aan te pakken. Veraart: ,,Partners en de gemeente zetten zich hier hard voor in.” Zo reikte Beuningen maandag de Beuningse Taalheldenprijs uit om het taboe te doorbreken. Naast Rob won ook Gerard van der Burgt. Als bestuurder van Groeisaam Primair Onderwijs staat Van der Burgt niet alleen in voor goed onderwijs aan kinderen, maar ook aan volwassenen. Van der Burgt: ,,Dat is net zo belangrijk. Het is namelijk ook van belang dat de ouders brieven en andere informatie vanuit school kunnen lezen én begrijpen.”