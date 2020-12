Rob zijn huis is met kerst voor de deur definitief zijn thuis niet meer: ‘Ik heb het opgegeven’

Sinter­klaas denkt ook aan oude Ewijkse kinderen

5 december EWIJK/BEUNINGEN - Sinterklaas denkt ook aan heel oude kinderen. Vrijdag trok hij naar Doortje van Zuijlen-Hendriks (89) in Ewijk. Doortje was blijkbaar zoet geweest, want ze kreeg van de Sint een pakje. Wat erin zat? Een kaart annex kwartetspel van de gemeente Beuningen en de stichting Historisch Besef Beuningen.