Rolstoeltennisster zoekt hulp: ‘Tanlines van sporttape zijn geen gezicht bij mijn trouwjurk’

Beuningen gunt mantelzor­gers dat ze er even tussenuit kunnen

31 januari BEUNINGEN - Weinig mantelzorgers uit de gemeente Beuningen maken gebruik van de mogelijkheid om even iemand anders voor hun naasten te laten zorgen. Dat is zonde, vindt zorgwethouder Pim van Teffelen. Hij gaat deze zogeheten respijtzorg daarom dit jaar extra onder de aandacht brengen. Dan kan de mantelzorger er even tussenuit of iets voor zichzelf doen.