Rouwende nabestaanden tegen vrijlaten verdachten vergismoord op Mehmet (49): ‘Ik moet mijn vader ook missen’

Werkstraf voor Beuningse die haar werkgever oplichtte

BEUNINGEN/EDE – Een 32-jarige vrouw uit Beuningen is vrijdag veroordeeld tot 160 uur werkstraf voor het beduvelen van haar werkgever, pakketvervoerder DPD. Ze liet producten naar zichzelf opsturen die lagen opgeslagen in een loods van de vervoerder in Duitsland, omdat onduidelijk was waar die pakketten heen moesten.

6 februari