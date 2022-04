Ruïne van Ewijks wokrestaurant blijft voorlopig, onduidelijk over toekomst locatie

Terugblik Buurt ziet het liefst sloop Wok Ewijk: ‘Het hele pand stond vol gas. Als dat was ontploft, was ons huis, met ons erin, eraan gegaan’

EWIJK - Sloop de boel. Na de brand woensdag in het pand van voormalig Chinees restaurant De Wok in Ewijk is dat de reactie van omwonenden. Het is het zoveelste incident. Een van de buurtbewoners die contact heeft gehad met een vertegenwoordiger van de eigenaar, weet dat het platgooien van het pand aan de Van Heemstraweg om plaats te maken voor woningbouw een serieuze optie is.

