Schietincident in Beuningen: twee mannen op de vlucht met busje, een gewonde

Het winkelcentrum aan het Thorbeckeplein, waarbij het schietincident plaatsvond, is afgezet. Op straat liggen vijf kogelhulzen. Die zijn met pionnen afgeschermd.

Recherche en de Forensische Opsporing van de politie doen ter plaatse onderzoek. Zij houden ook een buurtonderzoek, bellen huis-aan-huis aan en praten met getuigen op straat. Vanwege het onderzoek blijft het gebied nog even afgezet.



De politie houdt er ook rekening mee dat de daders in verschillende richtingen zijn weggerend. ,,Er zijn ook getuigen die dat zeggen’’, aldus de Officier van Dienst ter plaatse. ,,We onderzoeken beide scenario’s. De situatie hier blijft voorlopig nog wel even afgezet. Ik kan niet zeggen hoe lang we hier nog bezig zijn.’’



De melding van de schietpartij kwam rond 08:30 uur binnen bij de hulpdiensten. Meerdere ambulances, politiewagens, brandweer en een traumahelikopter zijn opgeroepen vanwege het incident.



De politie is op zoek naar de daders. Het gaat om getinte mannen die een bivakmuts droegen. Zij reden weg in een crèmekleurig busje. Via Burgernet roept de politie op de daders zelf niet te benaderen. Wel vraagt de politie getuigen op om direct 112 te bellen.