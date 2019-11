Schietpartij bij Anac Nijmegen en steekpartij bij McDonald’s Beuningen: twee gewonden

De melding van de schietpartij kwam binnen om 16.06 uur, er was geschoten bij Anac Karting & Adventure. Een minuut later was er een melding van een schietincident aan de Energieweg en zes minuten later was het mis bij de McDonalds in Beuningen: een steekpartij.



Vrijwel op hetzelfde moment meldde zich iemand met verwondingen bij het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen en kort daarna vond de politie bij de McDonalds in Beuningen nog een gewonde.



Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Wel laat de politie weten dat er twee aanhoudingen zijn verricht en dat de beide slachtoffers ook worden beschouwd als verdachten.