Scouting blijkt uitkomst voor thuiszittende kinderen: ‘Je mag bij scouting jezelf zijn. Iedereen doet mee’

,,Normaal groeien we met 1 tot 1,5 procent per jaar, in 2020 zijn we met 3,4 procent gegroeid’’, zegt Wendy van Rossum van Scouting Nederland. In Gelderland is de groei nog groter, te weten 5 procent en in de regio Zuid-Oost Nederland (Nijmegen en ruime regio) zelfs 6,8 procent.