Songfestivalfan Patrick begeleidt de artiest uit Israël: ‘Een muzikaal rariteitenkabinet? Ik zie geen achterlijke acts’

Beuningen start met kap van 107 bomen: ‘Wachten tot na het broedsei­zoen vinden we niet verant­woord’

17 april BEUNINGEN - Midden in het broedseizoen gaan 107 bomen tegen de vlakte in de gemeente Beuningen. Vrijdag begon de kap in het Hosterdpark in Beuningen. De andere zieke en dode bomen in de vier kernen van de gemeente worden de komende weken geveld. Het moment leidt tot gefronste wenkbrauwen, maar het kan niet anders, zegt de gemeente.