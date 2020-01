Soulaiman en Zakaria hangen rond om overlast te voorkomen: ‘We zijn eerlijk tegen de jongens’

In zomer duidelijk­heid over halte bij sportpark Den Alst

31 december EWIJK / BEUNINGEN - Of er een bushalte komt bij sportpark Den Alst aan de Ooigraaf, gelegen op de grens van Beuningen en Ewijk, is in de zomer duidelijk. Dat laten burgemeester en wethouders van Beuningen weten nadat commissieleden er vragen over stelden.