SP wil dat minister wet aanpast na bloederige erfkwestie met tbs-er in de Beuningse Martelmoord

Beuninge­naar hoort tbs eisen na 'gruwelijke dood' van echtgenote

BEUNINGEN - Tegen de 43-jarige Laurent D. uit Beuningen is tbs met dwangverpleging geëist voor het doden van zijn 60-jarige echtgenote in maart 2015 in hun huis aan de Nettenknoper in Beuningen. Die eis hoorde hij woensdagmiddag in de rechtbank in Arnhem.

8 januari