Speelotheek Beuningen luidt noodklok: ‘Als we na de zomer niemand hebben gevonden is sluiting reëel’

BEUNINGEN - De speelotheek in Beuningen dreigt na de zomer te sluiten als er niet een coördinator en een bestuurslid gevonden worden. Nu al is de SpeelOsaurus minder zaterdagen open.

De speluitleen kan meer vrijwilligers gebruiken, maar er is vooral dringend iemand nodig die de roosters bijhoudt, afmeldingen en vervanging regelt en aanspreekpunt is voor de vrijwilligers. Daarnaast moet er iemand vrijwilligers werven.

,,Het verloop is groot. Dat heb je met vrijwilligersorganisaties waar mensen soms maar tijdelijk meehelpen”, zegt voorzitter Annemarie de Leeuw. Ze startte de SpeelOsaurus in 2019. Zelf zit ze met een burn-out thuis en wil ze een stapje terug doen. Er is dus behoefte aan een coördinator en een of twee nieuwe bestuursleden.

‘Aan de financiën ligt het niet’

,,Het huidige bestuur ben ik en de penningmeester. In de zomer ben ik er niet, dan moet ik aan mijn herstel werken. Dan is er niemand die coördineert. De vacature voor secretaris staat al een tijd open. Als we na de zomer nog niemand hebben kunnen vinden, wil de gemeenschap de speelotheek blijkbaar niet. Dan is de kans van sluiten erg reëel.”

Aan de financiën ligt het niet, zegt De Leeuw. Subsidie is er tot 2025. Aan de klanten ligt het ook niet. ,,Elke maand krijgen we er meer. Welzijnsorganisatie Stichting Perspectief denkt mee, maar dat heeft voor de functie van coördinator nog niets opgeleverd.”

Een zaterdag open

Als gevolg van de onderbezetting is de SpeelOsaurus nu naast de dinsdag en vrijdag nog maar één zaterdag in de maand open in plaats van alle zaterdagen. ,,En die ene zaterdag is eigenlijk al niet meer te garanderen”, aldus De Leeuw.

Meer informatie is te vinden op speelosaurus.nl