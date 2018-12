Sportschutter krijgt 1 jaar cel voor verkopen kogels aan criminelen

Down The Rabbit Hole genomi­neerd voor beste festival

17:09 EWIJK - Het Ewijkse festival Down The Rabbit Hole (DTRH) is genomineerd voor beste festival bij de IJzeren Podiumdieren. Andere kanshebbers voor deze prijs zijn Lowlands in Biddinghuizen, het Utrechtse Le Guess Who? en Roadburn in Tilburg.