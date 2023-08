‘’Spulletjes te koop!, roept mijn dochter door een lege straat‘

‘Gietijze­ren Guusje’ ter Horst over haar tijd in Nijmegen: ‘Ik heb weleens een paar boze hooligans voor mijn huis gehad, ja’

In de rubriek Campergesprekken haalt Dirk Lotgerink illustere personen die een band met de regio hebben uit hun comfortzone door ze te interviewen in zijn oude camper. Vandaag is voormalig PvdA-politica, minister van Binnenlandse zaken en oud-burgemeester van Nijmegen, Guusje ter Horst (71), te gast.