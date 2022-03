Staan Oekraïense vluchtelingen in recreatiewoning Beuningen volgende week alweer op straat?

Eigenaar Hans Cobussen heeft zeven vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden in zijn vakantiewoning op het vakantiepark. Hij schrijft in een bericht aan deze krant dat ze al ‘dagen boodschappen en inkopen doen om alles als een tijdelijk thuis in te richten: tot kinderfietsjes aan toe. We waren druk met de mensen wegwijs te maken. Tot het daar in Oekraïne weer veilig is.’