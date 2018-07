Steeds meer vrouwen boksen in Maas en Waal: 'De sport wordt niet meer als ordinair gezien'

Bij de Beuningse boksschool House of Boxing staan momenteel zelfs meer vrouwen dan mannen in de ring. Zo'n 60 procent van de leden, en dat zijn er honderden, is vrouw. ,,De laatste jaren zijn vrouwen massaal gaan boksen. De aanmeldingen blijven komen", zegt Masidi Degener. Met kameraad Edgar Frank begon hij vier jaar geleden House of Boxing. ,,Vroeger ging je naar een boksschool om te boksen en op te drukken. Het was een mannensport. Nu niet meer: de sport is veelzijdig. We geven bijvoorbeeld bokszak- en circuittraining en hebben zelfs een bootcamp gecombineerd met boksen."



Bij de Nederlandse Boksbond, waar 97 verenigingen uit het land bij zijn aangesloten, waren de mannen in augustus 2016 in de meerderheid: 3823 van de 4634. De bond kreeg er de anderhalf jaar daarna zo'n 800 leden bij, van wie een deel vrouw (hoeveel is onbekend, BG). ,,Je ziet echt een verschuiving. Dat is onder meer te danken aan de Nederlandse bokser Nouchka Fontijn, die het goed doet. Ook zijn steeds meer vrouwen bezig met bewegen en komen ze erachter dat boksen een heel intensieve sport is. Je gebruikt je hele lichaam", aldus Peter Bonthuis, voorzitter van de Boksbond. Door deze toename is er volgens hem tijdens wedstrijden ook steeds meer aandacht voor vrouwen.