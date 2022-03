Steenovens en armoede in een sprookje en mini-musical: Theater Over & Weer speelt weer aan beide zijden van de Waal

BEUNINGEN - Na twee jaar coronastilte speelt Theater Over & Weer dit jaar weer in de uiterwaarden aan weerszijde van de Waal. Een tocht op het pontje hoort erbij.

Bezoekers van de voorstelling Het Steenovenvolk worden daarbij twee keer de rivier overgezet. Ze zien twee scènes in de uiterwaarden aan de Beuningse zijde van de rivier en twee aan de kant van Slijk-Ewijk.

,,De rode draad in onze voorstellingen is altijd het leven op en naast de rivier”, zegt Rob Hoekstra. Hij is de schrijver van het stuk en de artistiek leider van Theater Over & Weer. ,,In de jaren dat ik het gemaakt heb kwam ik altijd de steenovencultuur tegen. Die is zo bepalend geweest voor de sociale structuur van de dorpen.”

Dit jaar pakte hij het thema bij de kladden en maakte er vier scènes over. ,,Er zit een sprookje in, een mini-musical, een spelscène met een ballade en een scène met oproer omdat de werkgevers de lonen verlaagden en er een vreselijke gebeurtenis plaatsvindt.”

Veel armoede

Het is de zevende voorstelling van het theatergezelschap. Ze speelt in het interbellum van de vorige eeuw. ,,Het is de zwaarste periode, tijdens de grote depressie. Veel armoede. Dat is dramaturgisch interessant. Hoe groter de ellende hoe interessanter.”

Inmiddels is de cast rond, met zeventig acteurs, muzikanten en koorleden. Eind april beginnen zowel de repetities als de kaartverkoop. 23 juni is de première. Die donderdag, vrijdag en zaterdag en de dagen in de week daarna kunnen 60 mensen per scène aanschuiven, 240 per avond en dus ongeveer 1400 bezoekers in totaal.

Het is logistiek een puzzel en ook voor Hoekstra een uitdaging. De scènes aan beide zijden van de rivier moeten zo in elkaar grijpen dat de bezoekers aan beide zijden van de rivier kunnen instappen.

Rond midzomer

Op de speeldagen in juni en juli is het ’s avonds lang licht. ,,De pontjes moeten van Rijkswaterstaat een half uur voor zonsondergang weer aan wal liggen”, verklaart voorzitter Jan Hein Hoftijzer. ,,Rond midzomer hebben we de meeste tijd.”

Volledig scherm Rob Hoekstra, schrijver en artistiek leider van Theater Over & Weer. © Erik van 't Hullenaar