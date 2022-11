Stef Klaassen (19) onderscheiden met jeugdlintje: ‘Hij is een Beuningse Buitengewone Held’

Coronapiek in Beuningen zegt volgens de GGD niet zoveel, vanwege schaarse testgege­vens

BEUNINGEN - De piek in positieve coronatesten in Beuningen, eind vorige week, zegt niet zoveel volgens de GGD Gelderland-Zuid. Beuningen ‘scoorde’ twee keer zo hoog als omringende gemeenten. Per 100.000 inwoners waren er 49,6 positief getesten, in de regio 21,8.

21 oktober