Stemmen in Maas en Waal op maandag is zoeken naar een stemlokaal

Maar wie maandag wilde stemmen in Maas en Waal deed er goed aan eerst de kaart van de stemlokalen online op te zoeken. Want wie in een klein kerkdorp woont, kon daar niet terecht. Zo kon er in Wijchen alleen gestemd worden in sporthal Achterlo en Jeugdhuis Woezik. Alverna, Niftrik, Batenburg, Hernen en zelfs het grotere Bergharen moesten het zonder stemhokje doen. De meeste gemeente verwachten geen stormloop op het rode potlood deze maandag.

Datzelfde beeld was er in Druten waar alleen in de hoofdkern kon worden gestemd. In West Maas en Waal kon het hokje roodgekleurd worden in D'n Hoender in Dreumel en in hoofdkern Beneden-Leeuwen. En ook Beuningen gaf de mogelijkheid in één kerkdorp de democratische plicht te vervullen: in De Paulus in Winssen. En natuurlijk in Beuningen zelf.