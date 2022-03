Stemmen in Wijchen: in Jeugdhuis Woezik loopt het op de eerste dag al goed door

UPDATEWIJCHEN/BEUNINGEN/DRUTEN - Voor het eerst al op maandag naar de stembus voor de gemeenteraad. De kop is eraf in Wijchen, halverwege de middag hadden in Jeugdhuis Woezik al ruim 250 kiezers hun stem uitgebracht.

De meeste gemeenten verwachten geen stormloop op het rode potlood deze maandag. Maar stembureaulid Ger Coolen in Jeugdhuis Woezik in Wijchen ‘mag zeker niet klagen’, vindt hij: ,,De mensen hebben de juiste papieren, er zijn geen klachten en het loopt goed door.” Coolen bemant voor de tweede keer een stembureau in de gemeente Wijchen. ,,De vorige keer zat ik in Bergharen.” Dat het wellicht op deze eerste maandag voornamelijk ouderen zijn die de drukte willen vermijden, ziet Coolen niet. ,,Nee, het is heel gemêleerd.”

Wie vandaag in Maas en Waal wil stemmen, doet er goed aan eerst de kaart van de stemlokalen online op te zoeken. Want wie in een klein kerkdorp woont, kan daar niet terecht. Zo kan er in Wijchen alleen gestemd worden in sporthal Achterlo en Jeugdhuis Woezik. Dat zijn 4 van de in totaal 17 stembureaus die woensdag 16 maart hun deuren openen. Alverna, Niftrik, Batenburg, Hernen en zelfs het grotere Bergharen moesten het maandag zonder stemhokje doen.

Minimaal twee stembureaus op maandag

Datzelfde beeld is er in Druten waar alleen in de hoofdkern kan worden gestemd. In West Maas en Waal kan het hokje roodgekleurd worden in D'n Hoender in Dreumel en in het gemeentehuis van Beneden-Leeuwen. En ook Beuningen geeft de mogelijkheid in één kerkdorp de democratische plicht te vervullen: in De Paulus in Winssen. En natuurlijk in Beuningen zelf.

Deze gemeenteraadsverkiezingen was het landelijk gezien lastiger om voldoende bemensing te krijgen op de stembureaus. Ook de gemeente West Maas en Waal gaf eerder aan hier moeite mee te hebben. Op maandag zijn gemeenten verplicht om minimaal twee stembureaus open te hebben.

Dinsdag zijn al weer meer stemlokalen open. Woensdag, de ‘echte’ verkiezingsdag zetten alle bekende stemlokalen hun deuren open.

