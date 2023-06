Sterftecijfer in Beuningen rond landelijk gemiddelde

Beloofd kunstgras bij Nijmeegse amateur­club komt er mogelijk toch al in winter: ‘Echt zo snel mogelijk’

Het beloofde kunstgras bij de Nijmeegse voetbalclub Krayenhoff komt er mogelijk al komende winter in plaats van in de zomer van 2024. Wethouder Jean-Paul Broeren belooft dat de gemeente in augustus een nieuwe vergunningaanvraag doet. De club is boos omdat het er al bij de start van het nieuwe seizoen zou liggen.