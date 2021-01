Straatcoaches ingezet om overlast illegaal crossen in natuurgebieden tegen te gaan

video Meester Jesper is de held op TikTok: ‘Kinderen leren in mum van tijd lastige rekensom­men’

30 december BEUNINGEN - Jesper Hesseling weet niet wat hem overkomt in 2020. Hij startte zijn TikTok-account en heeft na acht maanden 130.000 volgers. Zapp nomineerde hem voor de award ‘Favoriete Ster Online’. In het jaar waarin hij zelfs in het buitenland herkend werd. Want als Meester Jesper heeft hij dankzij zijn filmpjes op social media een groot bereik.