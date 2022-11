Stroppenpot van kwart miljoen voor wie in Beuningen in de knel komt

Uitkijken over het Maas-Waalkanaal en dan is het zo ver: Daar is Sinter­klaas eindelijk!

WEURT - ,,Ik ben weleens eerder naar Sinterklaas geweest”, zegt Bartje, ,,maar dat weet ik niet meer.” Dat klopt, bevestigt zijn moeder, hij was toen zo oud als zijn jongere zusje Milana, die nog in de peuterleeftijd is. Ze zijn in elk geval klaar voor de aankomst van de goedheiligman in Weurt met hun mooie pietenmutsen.

