Succesvolle voetbalschool in Beuningen: ‘Nog genoeg plannen’

Onder aanvoering van de muziek van de Champions League rennen 41 kinderen enthousiast het veld op. Zij nemen deel aan de zesde van tien edities van de voetbalschool van Pim. Dat lijkt veel, maar dit is zelfs een van de rustigste edities, want de animo overtrof alle verwachtingen. ,,We hoopten op een stuk of twintig aanmeldingen en dat zijn er tachtig geworden”, legt hij uit. ,,Daarna hebben we echt gezegd dat het vol is, want anders is het echt niet meer te doen.”