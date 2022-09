Tegendraadse politieman Ed Jissink schreef zijn memoires: ‘Mensen vragen: waarom hebben ze jou er niet uitgeflikkerd dan?’

De rode knop is er nog steeds in Tiel. Een bewustwordingsknop, zegt Ed Jissink. De oud-politieman, personeelsfunctionaris en rayonchef in Nijmegen zette na zijn pensioen in 2010 mee het Veiligheidshuis op in Tiel.



Daarin overleggen mensen uit de strafrecht- en zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur regelmatig. Doel is te komen tot voorkomen of verminderen van zaken als overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.