The War on Drugs, Disclosure en Gorillaz op Down The Rabbit Hole 2022: festival maakt eerste namen bekend

EWIJK - The War on Drugs, Disclosure en Gorillaz komend volgend jaar zomer naar De Groene Heuvels in Ewijk voor het festival Down The Rabbit Hole. De eerste namen zijn donderdag bekendgemaakt voor het festival, dat gepland staat van 1 tot en met 3 juli.

In dat weekend moet na drie jaar Down The Rabbit Hole weer plaatsvinden: de afgelopen twee zomers ging er een streep door vanwege de coronabeperkingen. Afgelopen zomer zou het festival eerst nog in augustus op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen plaatsvinden. Toch werd dit ook afgelast vanwege de coronaregels.

War on Drugs

Voor de komende editie is vooral de aankondiging van The War on Drugs bijzonder: de Amerikaanse indierockband is een van de grootste rockbands van dit moment. In 2014 brak de band definitief door, binnen én buiten de indierockscene. Sindsdien boekten ze successen met nummers als Pain, Red Eyes en Under the Pressure.

De Britse houseact Disclosure en de band Gorillaz zouden afgelopen zomer al op het festival staan. Deze acts zijn nu dus opnieuw bevestigd.

Het festival heeft verder de komst van het Noord-Ierse Bicep, indiepop-rockband Haim en de Duitse dj's van Moderat al bevestigd. Die laatste waren in 2017 ook al te zien op het festival. Ook bekende namen als My Baby, Spinvis en Jungle by Night behoren tot de eerste bekendgemaakte namen. De aankomende maanden worden nog meer artiesten bekendgemaakt.

Tickets in de verkoop

Tickets gaan zaterdag 4 december om 11.00 uur in de verkoop. Er zijn alleen weekendtickets beschikbaar. Die zijn te koop voor 220 euro. Vor mensen die al een ticket hadden voor de afgelopen twee afgelaste edities start komende zaterdag al een exclusieve voorverkoop.

De volledige line-up tot nu toe is te zien op de website van het festival. Ook zijn hier tickets te koop.