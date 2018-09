Tienduizend stappen per dag is topsport voor Luuk (8)

En Luuk is niet de enige. Ook zijn vader Sjoerd, moeder Marike, zus Iris (7) en achttien medewerkers van KION kinderdagverblijf De Dabbertjes in Beuningen, waar Luuk en Iris wekelijks komen, hebben deze maand een wandelcomputertje op zak. Het doel: meedoen aan de actie Steptember en met 10.000 stappen per dag geld inzamelen voor mensen met cerebrale parese.