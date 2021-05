Toos brak haar nek bij een ongeluk op de Maas en Waalweg: ‘Zonder die man had ik hier niet meer gezeten’

Toos Heller (62) en haar man Michiel hadden in september 2019 net een huis gekocht in Ewijk en waren druk bezig met de inrichting. ,,Ik had hard gewerkt in de bibliotheek van Beneden-Leeuwen en ik wilde snel naar ons nieuwe huis. Het was spitsuur en ik twijfelde. Zal ik de Van Heemstraweg nemen of de Maas en Waalweg?”



Het werd de Maas en Waalweg. ,,Als ik dat niet had gedaan, had ik nu niet hier zo gezeten”, zegt ze, verwijzend naar haar stijve nek die ze anderhalf jaar later nog steeds bijna niet kan draaien.