Carina Wagenaar in de bloei van haar kunste­naars­le­ven

11 september BEUNINGEN - ,,Ik zit nu in een heel fijne fase in mijn carrière. Mij hoor je niet klagen. Het gaat supergoed”, zegt Carina Wagenaar (49). Sinds vijf jaar focust de Beuningse kunstenares op het maken van medaillons met een grootte van 105 en 185 centimeter. Alleen al dit jaar was werk van haar te zien in Florence, Londen, Frankfurt, Dubai en New York. ,,Helemaal te gek.”