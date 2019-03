Twee auto’s op de kop in de sloot na aanrijding bij Winssen

Opnieuw plannen voor plaatsing Anima Mundi in Winssen

7:03 WINSSEN - Huub en Adelheid Kortekaas willen Anima Mundi alsnog in Winssen neerzetten. De 100-meter lange kunsttempel moet bovenop een nieuw gebouw komen, vlak langs de Dijk. Niet alle inwoners van Winssen zijn blij met dit plan. ,,Er is opnieuw onrust in het dorp.”