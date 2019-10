Twee gewonden bij frontale botsing in Beuningen

Zilveren erepenning voor oud-raads­lid en vrijwilli­ger Wiel Bijmans

8 oktober WINSSEN - In 2013 kreeg Wiel Bijmans uit Winssen al een koninklijke onderscheiding opgespeld, sinds zaterdag is hij trotse eigenaar van de Zilveren erepenning van de gemeente Beuningen. Hij kreeg de blijk van waardering zaterdag opgespeld in dorpshuis De Paulus in Winssen.