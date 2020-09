Twee werknemers naar ziekenhuis na incident met giftige stoffen bij vleesfabriek in Beuningen

Het incident gebeurde rond 17.45 uur deze woensdag bij vleeswarenbedrijf Henri van de Bilt aan de Goudwerf. Op dat moment waren 40 à 50 mensen aan het werk in het bedrijf. Meer dan zeven ambulances, verschillende brandweerwagens en politievoertuigen kwamen naar het bedrijf om hulp te verlenen.



Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn twee personen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Zij zouden licht gewond zijn. De twee werknemers die met een ambulance zijn afgevoerd hadden last van hyperventilatie, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,Gelukkig zijn er geen ernstig gewonden gevallen.”



Tien werknemers en twee agenten zijn vanavond ter plekke medisch onderzocht, omdat ze aangaven last te hebben van de luchtwegen en irritatie aan de ogen.



Onbekend is welke stof is vrijgekomen. Maar volgens de woordvoerder is het geen ammoniak.