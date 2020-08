‘Uiterst vriendelijke’ man wil geld lospeuteren aan de deur in Beuningen

Padel kan de redding zijn van de vergrij­zing, verwacht tennisclub De Linden in Beuningen

10 augustus BEUNINGEN - Tennisclub De Linden in Beuningen is de eerste in de regio met twee padelbanen. Zo hoopt ze jonge sportievelingen aan te trekken en vergrijzing tegen te gaan. Toernooileiders Sander Cornelissen (34) en Rick Janssen (33) hebben er alle vertrouwen in: ,,Woensdag is het eerste onofficiële toernooi.”