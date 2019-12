Uitzendbureau OTTO: laat Groene Heuvels nog intact als ‘Polenpark’

Maas en Waalse Nieuwsquiz 2019: Welk liedje ging viraal op internet?

24 december WIJCHEN - Hoeveel stoelen op de Markt in Druten symboliseerden het aantal verkeersdoden in Gelderland, waar kreeg Masoud Rahaee uit Weurt een ‘Appeltje’ uitgereikt en welk Maas en Waals liedje ging viraal op internet? Drie vragen uit de Maas en Waalse Nieuwsquiz 2019. In vijftig vragen nemen we in deze quiz het nieuws uit de regio door. Inzenden kan tot 7 januari. Onder de beste inzenders wordt een cadeaubon ter waarde van 50 euro verloot.