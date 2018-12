Underworld, Editors en Thom Yorke op Down The Rabbit Hole

De zesde editie van Down The Rabbit Hole is van 5 tot en met 7 juli 2019 bij de Groene Heuvels bij Ewijk. Het festival aan de recreatieplas speelt zich af rond drie muziekpodia en vele kleine veldjes waar veel te ontdekken is.



In de afgelopen jaren is het gegroeid van een bescheiden, artistiek festival tot een muziekfeest waar vorig jaar ruim 30.000 mensen op af kwamen. Vorig jaar stonden er Queens of the Stone Age, David Byrne en Nick Cave op het hoofdpodium.