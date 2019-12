Vandalen blazen bord dat herinnert aan Beuningse burgemeester Carol van Eert op met zwaar vuurwerk

Mientje (87) krijgt belasting­aan­slag voor haar vader: 'Hij is al 34 jaar dood en had niet eens een auto’

20 december WEURT - Een aanslag voor haar vader die al 34 jaar geleden is overleden. En dan ook van de motorrijtuigenbelasting, terwijl pa zijn leven lang geen auto of motor bezat. Mientje van Dinteren (87) uit Weurt wist even niet hoe ze het had toen ze een week of drie geleden een envelop van de Belastingdienst opende.