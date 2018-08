Vastgelopen? Nee, de Wilma zuigt de Waal leeg

Rechter: zijn de krakers van de waterzuive­ring er eigenlijk nog wel?

17 augustus Zitten er nog krakers in de voormalige kantoorruimte van de waterzuiveringsinstallatie aan de Jonkerstraat in Nijmegen? ,,Zijn ze niet geschrokken van de dagvaarding?", vroeg de kortgedingrechter in Arnhem zich donderdag af. De curator van de failliete InnovioPapers BV (voorheen Sappi) die het kort geding aanspande, weet het eigenlijk niet zeker. ,,Er staat nog steeds een tentje. En een bromfiets. Ik sluit niet uit dat ze er nog zijn."