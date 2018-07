Verdachte vuurwapenhandel mag strafproces thuis afwachten

Drugslab met verdachten uit Maas en Waal op 'jachtver­blijf' prins Bernhard

11:38 ELSENDORP - Prins Bernard kwam er in de jaren zeventig geregeld om een dagje te jagen, veertig jaar later ontdekt de politie op het idyllische landgoed Cleefswit in Elsendorp een drugslab voor amfetamine. Onder meer een 21-jarige man uit Waalre, een 30-jarige vrouw uit Winssen en een 53-jarige man uit Ewijk werden dinsdagavond aangehouden.