Verkeer rond Nijmegen-Arnhem loopt vast: veel vertraging op A50 en N325

VIDEO Verdachten schietinci­dent reden in auto met lek gestoken banden van Nijmegen naar Beuningen

3 november NIJMEGEN/ BEUNINGEN - Twee verdachten van betrokkenheid bij een schietincident gistermiddag in Nijmegen zijn in een auto met lek gestoken banden van van het terrein van Anac Karting in Nijmegen naar de McDonald’s in Beuningen gereden.