Verkeerschaos rond Nijmegen door storing matrixborden boven A50

Rijkswaterstaat moet daardoor de tegenstrijdige boodschappen geven dat de rode kruizen ditmaal genegeerd kunnen worden.



De file op de A50 was rond 17.30 uur 16 kilometer lang. Vanaf Oss staat het stil. Op de A73 staat verkeer vanaf Cuijk stil. De totale optelsom van files op de A50 en de A73 door het ongeval telt volgens de ANWB 37 kilometer. Daarom wordt geadviseerd beide snelwegen te mijden.



Verkeer dat alternatieve routes kiest komt ook in grote files terecht. Zo loopt de N324 naar Grave vast vanaf Oss, staat er op de Wijchenseweg in Nijmegen een forse file en ook op de stadsbrug de Oversteek en op de Nijmeegse Oranjesingel staat verkeer staduitwaarts stil. Daardoor is op de Waalbrug een file ontstaan. Verkeer op aansluitende wegen loopt daardoor ook langzaamaan vast.



Voorspellingen van de ANWB zijn dat mensen her en der anderhalf tot twee-en-een-half uur langer onderweg zijn.



Vanaf 18.30 werden de files langzaam minder lang. Een monteur is inmiddels ter plaatse om de matrixborden uit te zetten. Dat is volgens Rijkswaterstaat niet makkelijk en een tijdrovende klus. Om de matrixborden uit te zetten moeten handmatig ongeveer zeven regelsystemen uitgezet worden.