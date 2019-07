Verkoop grond moet 9 miljoen opleveren voor nieuwe natuur

Met een verwachte opbrengst van ongeveer 9 miljoen euro worden natuurgebieden langs de Maas en IJssel, in de Veluwe en de Gelderse Poort teruggekocht.



In totaal gaat het om 170 kavels met een totale oppervlakte van 600 hectare die in de verkoop staan. Door die te verkopen hoopt de provincie ook de betrokkenheid van inwoners bij natuurbeheer te vergroten.



De aangeboden kavels liggen verspreid over de hele provincie en verschillen van grootte. Het gaat om verschillende typen natuur zoals natuurlijke graslanden, bospercelen, waterrijke kavels en landschapselementen in onder meer Weurt, Keijenborg en Heteren.



Het zijn veelal losse stukjes grond die niet zijn aangesloten bij een grote natuurgebied.

Geen caravan

Woordvoerder van Staatsbosbeheer Marcel van Dun vertelt dat het per kavel verschilt wat de toekomstige eigenaar ermee mag doen.



,,Belangrijk is dat hetzelfde beheer wordt voortgezet. Dus wat natuur is, moet natuur blijven. Maar waar nu koeien in de wei lopen, blijft dit mogelijk. Verblijfsrecreatie is op geen van de kavels toegestaan. Er mag dus bijvoorbeeld geen caravan geplaatst worden.” De wandelpaden die door het gebied lopen, moeten net als nu voor het publiek open blijven.



De eiken én de bijbehorende processierupsen in het gebied krijgen de kopers er bij. ,,Ons beleid is om de natuur zijn gang te laten gaan en de eikenprocessierups hoort daarbij. Alleen bij overlast worden ze aangepakt”, zegt Van Dun, ,,wij hopen dat de toekomstige eigenaren van het natuurgebied op eenzelfde manier handelen.”

Mooiere en betere natuur