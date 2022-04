Vier Maas en Walers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, dertien tot Lid

‘Oekraïners in Druten opvangen op cruise­schip is de beste optie’

DRUTEN - Een cruiseschip in de veerhaven van Druten. Dat is de beste optie om vluchtelingen uit de oorlog in Oekraïne op te vangen. Er is een ‘reële kans’ dat zo'n schip er komt, volgens burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld.

