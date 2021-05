Vijfde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij vergismoord op Mehmet in Beuningen

Video | update Jermaine M. opgepakt voor ‘vergis­moord’ op klusjesman in Beuningen

10 maart BEUNINGEN - De man die dinsdag is aangehouden voor een moord in Beuningen is de 30-jarige Jermaine M. Afgelopen zomer werd de Amsterdammer er door justitie van verdacht degene te zijn geweest die rapper Bigidagoe had neergeschoten in de Vechtstraat.