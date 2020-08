Vleeswarenfabriek Beuningen mag hal nog steeds niet gebruiken

Ruim een week geleden sloot de ODRN de productiehal. Die was al enige tijd in bedrijf, terwijl hij niet de vereiste veiligheidsinspecties had ondergaan. Inspecteurs ontdekten dat de hal volstrekt niet voldeed aan de eisen. Zo was de brandmeldingsinstallatie niet gecertificeerd, was er onvoldoende noodverlichting, ontbraken een goede vluchtwegaanduiding en een ontruimingsplan, en zat er te veel ammoniak in de koelinstallatie.

Niet gelukt

Het bedrijf hoopte donderdag alles op orde te hebben, maar dat is volgens een woordvoerder van ODRN niet gelukt. Dat is die dag bij een inspectie gebleken. De brandmeldinstallatie en vluchtwegaanduiding zijn nog niet goed, en ook het ontruimingsplan is nog niet af. In de koelinstallatie is de hoeveelheid ammoniak al wel tot het toegestane niveau teruggebracht.

Maandag bezoeken controleurs de fabriek opnieuw om te zien of de gebreken in het weekend zijn opgelost en om nog ontbrekend papierwerk in ontvangst te nemen.

Volledig scherm © Eveline Van Elk