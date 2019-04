Vloggezin uit Beuningen is dikke hit op YouTube door non-stop gekke uitjes te filmen

Herdershon­den Senna en Fey ‘gedumpt’ in pension: geen dierenmis­han­de­ling, wel kwalijk

11 april WINSSEN / ARNHEM - ,,Is het welzijn van deze dieren benadeeld?” De Arnhemse politierechter had maar één vraag nodig om de aanklacht tegen een 45-jarige inwoner van Winssen te laten vallen. Het ontkennende antwoord van de officier van justitie was voldoende om de man vrijuit te laten gaan. Dit vonnis lag in de lijn van de officier van justitie die ook geen andere mogelijkheid zag dan vrijspraak te eisen.