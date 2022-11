Voorarrest vader van overleden baby Dishaïro weer verlengd: blijft nog negentig dagen vastzitten

Motorrij­der (42) gewond door ongeluk op A73 bij Beuningen: Oostenrij­ker verdacht als drugsrij­der

Een automobilist en een motorrijder zijn zondagmorgen rond 06:50 uur met elkaar in botsing gekomen op de A73 bij Beuningen. De weg vanaf de A50 in de richting van Nijmegen was bijna vier uur lang volledig dicht voor verkeer.

13 november