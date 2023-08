Vorig jaar geen enkele wietkwekerij opgerold in Beuningen

Extinction Rebellion beplakt Nijmeegse reclamezui­len met ‘rookwaar­schu­wing’ tegen Transavia

Ibiza, Alicante, Pisa of Kopenhagen. Luchtvaartmaatschappij Transavia adverteert volop met lastminutereizen in Nijmegen. Dat roept weerstand op bij klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die de posters op geraffineerde wijze beplakt hebben. Transavia is boos.