Vorming nieuwe coalitie Beuningen van start

22 februari WEURT/BATENBURG - De carnavalsoptochten, deze zaterdag in Weurt, Puiflijk, Maasbommel, Altforst en Batenburg zijn zaterdag doorgegaan. Ook de avondoptocht in Alphen gaat door. In Puiflijk mochten hoge wagens niet meedoen.