Vrachtwagen botst tegen personenwagen op A73: automobilist verliest controle en belandt in sloot

Beuningse kinderen: ‘Driehon­derd handteke­nin­gen. Is dat genoeg voor een skatepark?’

11:42 BEUNINGEN - Het was waarschijnlijk de kortste toespraak ooit in de gemeenteraad van Beuningen. Eli Schuit (9) hield hem. ,,Wij willen een skatepark in Beuningen omdat er in Wijchen en Nijmegen heel veel zijn en we mogen daar zelf niet naartoe. Het is gezond en je kunt het met vrienden doen. We hebben al meer dan driehonderd handtekeningen. Is dat genoeg voor een skatepark?”